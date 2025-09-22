Роналдо: Легенда футболу, що має два дні народження і любов до тенісу — 11 незвичайних фактів з його життя

Сьогодні футбольний світ вітає з офіційним днем народження бразильського генія Роналдо Назаріо, який святкує своє 49-річчя. Тож це чергова нагода згадати його величезний внесок у світовий футбол. "Феномено" як його назвали італійські журналісти наприкінці 1990-х, став символом епохи та надихнув ціле покоління уболівальників, і саме так «Роналдо Феномено» його звуть до сіх пір.

Редакція ForUА зібрала 11 фактів з його життя, які ви могли не знати.

1. Два дні народження

Найперша цікава історія стосується дати народження Роналдо. Офіційно його День народження відзначається 22 вересня, хоча він народився 18 вересня 1976 року. Це сталося через ситуацію з його батьками. Батько, Неліо, не зміг з’явитися в пологовий будинок через фінансові труднощі, тому запізнився на реєстрацію сина і вирішив вказати пізнішу дату, щоб уникнути штрафів за несвоєчасну реєстрацію.

2. Ім’я на честь лікаря

Роналдо отримав своє ім'я на честь лікаря, який допоміг йому з'явитися на світ. Мати футболіста, Соня, після пологів запитала лікаря, як його звуть, і вирішила назвати сина саме так, як той допоміг їй у цей важливий момент.

3. Раннє знайомство з футболом

Футбол прийшов у життя Роналдо в 1980 році, коли він отримав іграшковий м’яч на Різдво. У бідному районі Ріо, де він виріс, це був неабиякий подарунок. І з ним він почав робити свої перші кроки в футболі, а пізніше став одним з найкращих гравців в історії.

4. Бурхливе дитинство та перша трагедія

У 1982 році, дивлячись на ЧС, маленький Роналдо плакав, коли Італія вивела Бразилію з турніру. Тоді він пообіцяв собі, що одного дня підніме Кубок світу над головою. І ця обіцянка була виконана.

5. Ледь не потонув разом із другом

Роналдо ледь не загинув у водах Атлантичного океану. Під час тренування з другом Каланго вони вирушили на пляж Копакабана. Після виснажливого тренування вирішили поплавати, але їх накрила велика хвиля. Вони втратили орієнтування, однак в результаті хвиля викинула їх на берег, даючи важливий життєвий урок.

6. Герой Зіко

Для Роналдо найбільшим футбольним героєм був Зіко. Саме його гра стала для бразильця прикладом, і навіть у важкі моменти на Чемпіонаті світу 1998 року, після трагічної поразки від Франції, Роналдо слухав поради саме Зіко, а не головного тренера.

7. Зачіска, яка стала символом

Перед півфіналом Чемпіонату світу 2002 року Роналдо зробив собі незвичну зачіску, щоб відвернути увагу від свого стану - болів у паху та перенесених серйозних травм колін. Всі почали обговорювати лише його новий стиль, а не фізичний стан, і це стало ще одним додатковим фактором для його майбутнього успіху.

8. Багатий бізнесмен

Роналдо не лише успішний футболіст, але й дуже вдалий бізнесмен. Його статки оцінюють у 160 мільйонів доларів, хоча під час своєї кар'єри він заробив лише 15 мільйонів доларів. Він підписав десятирічний контракт з Nike, а також інвестував у різноманітні бізнеси та футбольні клуби. У 2018 році він став власником іспанського клубу «Реал Вальядолід».

9. Бурхливі романтичні стосунки

Особисте життя Роналдо було настільки яскравим, як і його кар'єра на полі. У нього були численні стосунки та шлюби, включаючи з акторкою Сузанною Вернер і футболісткою Мілен Домінгеш. Він також став батьком трьох дітей від різних жінок. Найновіша глава в його особистому житті — одруження з бізнесвумен Селіною Локс у 2023 році.

10. Скандал з трансгендерами

Відомий випадок із трансгендерами став одним із найбільш обговорюваних моментів у житті Роналдо. У 2008 році, після відвідин нічного клубу, Роналдо потрапив у скандал: він був затриманий за звинуваченням у шантажі, коли виявилося, що він провів ніч із трансгендерами, і намагається замовити мовчання.

11. Любов до тенісу

Неочікувано для багатьох, Роналдо зізнався, що наразі віддає перевагу тенісу більше за футбол. Футболіст розповів, що не може вже довго дивитися футбольні матчі, але з радістю проводить години, спостерігаючи за матчами тенісу. Це показує, як сильно змінилася його любов до спорту після завершення кар'єри.

Роналдо — це більше ніж просто футболіст. Він став культурною іконою, символом боротьби з труднощами, можливості зробити великий зліт після страшного падіння, та надихаючим прикладом для мільйонів людей у всьому світі. Його історія — це не лише про перемоги, але й про особисті виклики, намагання подолати біль і стати кращим. Сьогодні, у свої 49 років, він залишається живою легендою і героєм для багатьох поколінь.