Сегодня, 24 ноября, возможны временные ограничения дорожного движения в столице в связи с проведением государственных мероприятий по случаю 85-й годовщины Голодомора, пишет Вечерний Киев.

В ориентировочный период времени с 20:00 23 ноября до окончания государственных мероприятий 24 ноября 2018 возможные временные ограничения движения на автодорогах:

ул. Лаврская (от ул. Цитадельной до аллеи Героев Крут)

аллея Героев Крут;

ул. Цитадельная (от ул. Лаврской до ул. Лейпцигской)

ул. Трехсвятительская;

ул. Михайловская;

ул. Десятинная;

Михайловская площадь;

ул. Житомирская (от ул. Михайловской до ул. Владимирской)

Парковая дорога;

ул. М. Грушевского (от ул. Садовой до Крепостного переулка)

площадь Конституции.

Кроме того, движение общественного транспорта на ул. Лаврской будет приостановлено в период с 7:00 24 ноября по завершении государственных мероприятий.

Также вносятся изменения в работу автобусов №24 и троллейбусов №38. Движение троллейбусов маршрута № 38 будет организовано от ст.м. «Выдубичи» до ул. Леси Украинский (до ул. Новогоспитальнои). Движение автобусов маршрута № 24 будет организовано от железнодорожного вокзала «Центральный» до стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского. Сообщили в коммунальном предприятии «Киевпастранс».