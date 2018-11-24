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По результатам исследования Института массовой информации (ИМИ), 14% украинских интернет-СМИ на запрос экспертов Института открыли информацию о своем главном редакторе и владельце ресурса.

Об этом говорится в сообщении ИМИ, передает internetua.com.

Так, преимущественно открытыми, то есть такими, которые предоставили информацию по трем пунктам исследования (контакты, главный редактор, собственник, ООО или ОО, на которого зарегистрирован сайт), оказались лишь семь украинских сайтов из 50. Это - ZIK.ua, Hromadske.ua, Liga.net, KP.ua, УНИАН, «Зеркало недели», Focus.ua.

Еще 14% сайтов оказались преимущественно закрытыми, то есть предоставили информацию только по одному из пунктов - в основном это были контакты. Один сайт - From-ua.com – оказался полностью закрытым и не предоставил никакой информации.

«Остальные 62% сайтов продемонстрировали средний уровень открытости (информация содержалась лишь по двум категориям или по трем, но была неполной)», - отмечается в результатах исследования.

Как сообщалось ранее, в Украине уровень «джинсы» в интернет-СМИ является самым высоким за последние пять лет, и вдвое превышает показатели, которые фиксировали медиа-эксперты в это же время в 2017 году.
ForUm

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