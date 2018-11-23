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Руководство России нарушает международное право, посещая незаконно аннексированный Крым, заявил Президент Украины Петр Порошенко.

«Конечно, мы рассматриваем действия российского президента как грубое нарушение международного права», - сказал  он во время совместной с президентом Словакии пресс-конференции.

«Я дал поручение нашему Министерству иностранных дел соответственно отреагировать на это нарушение международного права», - сообщил глава государства.

«Я хочу отдельно подчеркнуть, и пусть нас услышат в России – от этих визитов Крым российским не станет. Крым – это Украина. Был и всегда будет», - заявил Порошенко.

По его словам, в данном случае действия российского руководства только демонстрируют полное игнорирование международного права. «И именно поэтому против Российской Федерации международное сообщество применило санкции. И пока это будет продолжаться, я уверен, что санкции будут оставаться», - подчеркнул Президент.

Глава государства также выразил уверенность, что против России будут применены соответствующие санкции в связи с проведением фейковых выборов на оккупированной части Донбасса.

«Мы призываем Россию вернуться к цивилизованному миру», - резюмировал Порошенко.

Как сообщал ForUm, 23 ноября Путин приехал в санкционный санаторий «Мрия» в аннексированном Крыму.
ForUm

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