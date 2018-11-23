также в разделеПроисшествия
Под одесским судом произошла массовая драка: задержаны 50 «титушек» 11
На Полтавщине из ангара по частям украли самолет 26
На Одесчине нашли убитой 9-летнюю девочку 34
На Днепропетровщине пьяный водитель сбил беременную женщину с ребенком 26
Боевики резко сократили количество обстрелов, потерь среди военных нет 27
В Харькове собравшийся повеситься мужчина упал с мота 25
В Азовском море затонул российский сухогруз с зерном 123
В Запорожье трамвай протаранил маршрутку: пострадали 9 человек 31
ООС: 11 обстрелов, 1 военный ранен 18
На Ривненском полигоне взорвался артснаряд: пострадал 19-летний солдат 24
На Львовщине столкнулись автобус и легковушка, есть жертвы 34
На Донбассе погибли 487 десантников 118
Пожар во Львовской областной больнице потушен 87
Во Львове горит областная больница 66
В октябре на Донбассе погибли 5 мирных жителей 30
На Ривненском полигоне подорвался 19-летний солдат 51
Акция «евробляхеров»: На трассе Киев-Чоп ищут взрывчатку 41
В Днипре BMW столкнулся с 9 автомобилями 68

В Киевской области на железнодорожной станции Клавдиево-Тарасово под колеса скоростного электропоезда попала женщина, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

От полученных травм 57-летняя местная жительница погибла на месте.

Выяснено, что женщина переходила железнодорожные пути по наземному бетонному перекрытию для пешеходов у платформы.

Сейчас на месте происшествия работают специалисты-эксперты, следственно-оперативная группа Бородянского отделения полиции, опрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства и причины трагедии.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 276 Уголовного кодекса Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1545 грн.
22
Теги