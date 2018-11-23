В Киевской области на железнодорожной станции Клавдиево-Тарасово под колеса скоростного электропоезда попала женщина, сообщает отдел коммуникации областной полиции.
От полученных травм 57-летняя местная жительница погибла на месте.
Выяснено, что женщина переходила железнодорожные пути по наземному бетонному перекрытию для пешеходов у платформы.
Сейчас на месте происшествия работают специалисты-эксперты, следственно-оперативная группа Бородянского отделения полиции, опрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства и причины трагедии.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 276 Уголовного кодекса Украины.
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