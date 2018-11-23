В понедельник, 26 ноября, в Украине в результате влияния активного циклона ожидается ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, днем ​​26 ноября и в течение суток 27 ноября во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, на юге Тернопольской, Хмельницкой, на севере Одесской, Николаевской, Донецкой и Луганской областей ожидается снег и мокрый снег, местами сильный снег (прирост снежного покрова 8-15 см), на дорогах гололедица, в отдельных районах налипание мокрого снега и гололед. 27 ноября в южных и центральных областях порывы ветра 15-20 м/с.

Отмечается, что погодные условия могут вызвать нарушение движения транспорта на автомобильных дорогах вышеуказанных областей.