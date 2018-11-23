23 ноября в 6 утра Верховная Рада приняла проект сметы на 2019 год. Это рекордная дата в бюджетной истории. Так рано бюджет еще не принимался. По законодательству, бюджет должен быть принят до 1 декабря, но в украинских реалиях это всегда происходило позже.

Однако поломать удалось не все традиции. Принятие закона сопровождалось кулуарными переговорами, ночными консультациями в комитетах и ​​бюджетной ночью с политическими торгами по точечным поправкам в обмен на голоса.

Ночная стража

В процессе подготовки к первому чтению депутаты внесли в проект сметы более 2 тыс. поправок стоимостью 2,2 трлн грн. Большинство из них было отклонено, но часть вошла в перечень «поручений правительства» - Кабмин должен был определиться, есть ли возможность учесть эти поправки.

Возможности нашлись. Между первым и вторым чтениями правительство инициировало повышение некоторых налоговых ставок, что позволило увеличить доходы и расходы бюджета-2019 на 17,7 млрд грн.

Новые параметры таковы. Доходы – 1,026 трлн грн, расходы – 1,112 трлн грн. Дефицит при этом остался неизменным - 90 млрд грн.

Минфин запланировал собрать на 2,9 млрд грн больше налога на прибыль, на 9 млрд грн больше ренты на газ благодаря повышению цен на него на 23%. Еще 1,4 млрд грн планируется получить от собственных поступлений бюджетных учреждений.

Важное изменение - Минфин учел предложение депутатов увеличить средства, переводимые Нацбанком на 2 млрд грн до 47,6 млрд грн.

Дополнительный ресурс ожидается от точечного повышения различных видов рент: за использование лесных ресурсов, добычу нефти, газового конденсата и железной руды. Суммарный эффект - дополнительные 1,03 млрд грн. Поступления от экологического налога вырастут на 1,42 млрд грн, от акцизов - на 2,5 млрд грн.

Парламентарии отложили до 1 июля 2019 дополнительную 9-процентную индексацию акцизов на табачные изделия, что уменьшило доходы бюджета на 6,6 млрд грн.

«В среднем сигареты подорожают на 5 грн за пачку после первого повышения акцизов в январе и еще на 2-3 грн - после дополнительного повышения в июле», - сообщили ЭП в компании Philip Morris Ukraine. Впрочем, рынок остается конкурентным, поэтому спрогнозировать действия всех участников невозможно.

Накануне принятия бюджета пиковые дискуссии по доходам разворачивались в комитете по вопросам налоговой и таможенной политики. В частности, речь шла о законопроекте о внесении изменений в Налоговый кодекс.

Поправки поступали до последнего момента. Сложилась ситуация, когда комитет уже одобрил проект бюджета ко второму чтению и изменения в Бюджетный кодекс, а с доходной частью ясности не было. Последние решения по доходам принимались в закрытом режиме в приемной председателя комитета Нины Южанина.

Главные линии конфликта - налогообложение посылок, повышение ставок экологического налога и ренты на лесные ресурсы, планы по введению автоматизированной системы контроля за оборотом горючего.

Ночью очередной виток дискуссий разгорелся вокруг различных комбинаций правок. Все они точечные и преследуют отдельные бизнес-интересы. В конце концов, парламентарии отдали свои голоса, поддержав такие изменения.

К долевому участию в развитии инфраструктуры населенного пункта не привлекаются заказчики в случае строительства сельскохозяйственных объектов.

С 1 января 2019 до 31 декабря 2019 к ставке рентной платы на железную руду применяется коэффициент 1,1.

Устанавливаются нулевые таможенные ставки для некоторых видов полимеров с вязкостью 78 мл/г и более.

Продолжается льготный режим ввоза электрокаров - без уплаты НДС и акциза - до 2022 года.

Освобождаются от налогообложения рентой урановые полезные ископаемые на стадии геологического изучения на основании разрешений, полученных после 1 января 2018 года.

Бюджетный комитет тоже принимал решения ночью. Разработку поправок в бюджет и Бюджетный кодекс депутаты завершили 22 ноября около пяти утра. Финальный этап переговоров также велся в приемной председателя комитета Андрея Павелко в закрытом режиме. Впрочем, аврального формата рассмотрения поправок в бюджетную ночь в бюджетном комитете не было.

Как изменились расходы

Дополнительные средства планируется потратить на оборону, образование, медицину, некоторые социальные программы. Основные расходные изменения таковы.

Появилась субвенция на социально-экономическое развитие в размере 4,9 млрд грн.

Изначально планировалось, что это произойдет благодаря уменьшению ресурса на государственный фонд регионального развития, однако депутаты изобрели свой велосипед. Парламентарии сократили расходы на поддержку аграриев и ремонт дорог - по 1 млрд грн по каждому направлению - и направили ресурс в ДФРР.

Депутаты уточнили распределение ряда субвенций и дотаций между населенными пунктами. Также Минфин опубликовал данные о расчете реверсной и базовой дотаций. Ранее Счетная палата раскритиковала Минфин за отсутствие распределения 15 из 37 трансфертов для населенных пунктов. Объем образовательной субвенции уменьшился на 1,4 млрд грн из-за уменьшения нераспределенного остатка.

Народные избранники передумали переводить содержание учреждений третьего-четвертого уровней аккредитации на местные органы власти. Их будет финансировать государственный бюджет. В бюджете не это дополнительно предусмотрено 400 млн грн.

Депутаты также предусмотрели новый источник доходов на приобретение сканеров для ГФС. На это уйдет 10% средств от перевыполнения плана по таможенным платежам.

Парламент выделил 20 млрд грн из запланированных 55,1 млрж грн на монетизацию субсидий - на их выплату «живыми» деньгами. Как пояснил в разговоре с ЭП министр социальной политики Андрей Рева, монетизация будет происходить через «Ощадбанк» и коснется новых получателей субсидий, которые оформят их в 2019 году.

«Получатели субсидий не смогут направлять средства на другие цели – «Ощадбанк» будет переводить их только на конкретные счета. Если по результатам отопительного сезона у человека остался неиспользованный остаток, его можно будет снять и потратить по собственному желанию», - пояснил Рева.

По его словам, нормативные акты, которые определяют правила монетизации, правительство планирует опубликовать в ближайшие дни.

Депутаты выделили дополнительные 1,5 млрд грн на реализацию мероприятий по повышению качества образования, 1 млрд грн - в фонд президента на развитие научных программ для молодежи, 472 млн грн - на обновление материально-технической базы вузов.

В сфере здравоохранения депутаты увеличили расходы на 300 млн грн на лечение людей за рубежом. Еще 473 млн грн выделено на экспериментальное лечение и диагностику в учреждениях Минздрава и Национальной академии медицинских наук, 626 млн грн - на медицинские мероприятия по отдельным государственным программам.

По итогам первого полугодия 2019 правительство планирует подготовить изменения в бюджет по увеличению образовательной и медицинской субвенций местным бюджетам.

Еще одна задача - рассмотреть возможность предоставления «Укргидроэнерго» государственных гарантии на строительство Днестровской гидроаккумулирующей станции. Речь идет о льготных условиях - без обязательства обеспечивать гарантии имуществом и платить в бюджет плату за предоставление государственных гарантий.

Минобороны дополнительно получило 1 млрд грн на поддержку арсеналов и складов, МВД - 400 млн грн на оплату труда и капитальные расходы.

«Укрпочта» получила 500 млн грн на доставку пенсий. Руководитель компании Игорь Смелянский настаивал на повышении этого тарифа с 0,79% до 1,78% от суммы пенсионных выплат в городах и с 1,56% до 2,56% - в селах. В противном случае доставка пенсий могла оказаться под угрозой.

Новые старые риски

В принятом законе о государственном бюджете есть ряд рискованных показателей.

Первый - доходы от НБУ. Запланированы 47,6 млрд грн - это на 12,7 млрд грн больше расчетов. Нацбанк переводит средства в бюджет по результатам финансового аудита и будут ли они, станет ясно после его проведения.

Второй - связан с необходимостью дополнительного ресурса на содержание новых ведомств.

В бюджете заложены средства на создание агентства по управлению государственным долгом, однако накануне принятия сметы депутаты создали министерство по делам ветеранов и назначили его руководителем Ирину Фриз.

Средства на это ведомство в бюджете не предусмотрены.

Третий - «евробляхи». В финплане-2019 заложен 1 млрд грн доходов от их легализации, но, по словам Маркаровой, все зависит от поведения водителей.

«Мы провели определенные расчеты, но на самом деле все зависит от того, как отреагируют люди. У нас есть некоторое представление о количестве автомобилей с еврономерами, но мы не можем точно сказать, будут ли владельцы авто растаможивать машины. Эти средства пойдут Пенсионному фонду», - пояснила она.

Четвертый - касается финансирования дефицита государственного бюджета и заключается в выполнении плана по приватизации. В год двойных выборов вероятность распродажи государственного имущества на запланированные 17,1 млод грн крайне низкая.