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Польша ввела временные проверки людей, въезжающих в страну. Меры безопасности усилили до климатического саммита ООН и продлятся они две недели.

Прогнозируется, что будут проверять выборочно, как тех, кто пересекает границу, так и тех, кто уже ездит Польшей. Глобальный климатический саммит ООН откроется в городе Катовице 2-го декабря, сообщает УНИАН.

Ожидается, что экоактивисты со всего мира будут проводить во время мероприятия массовые акции. Польские правоохранители говорят, что тех из них, кто будет нарушать работу саммита, могут выслать из страны. Усиленные проверки, связанные с мероприятием, будут продолжаться в течение двух недель.
ForUm

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