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За прошедшие сутки, 22 ноября, российские оккупанты 4 раза прицельно открывали огонь по позициям Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вооруженные формирования Российской Федерации осуществляли обстрелы оборонительных укреплений Объединенных сил в районах населенных пунктов Станица Луганская, Вольный, Луганское и Павлополь.

Кроме вышеперечисленного арсенала, враг применил вооружения боевых машин пехоты возле хутора Вольного, а противотанковые управляемые ракеты - вблизи Луганского.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

С начала суток враг огневой активности не проявлял.

По данным разведки, в течение 22 ноября двое оккупантов были ранены.

Напомним, 21 ноября боевики 11 раз открывали огонь по позициям украинских войск.
ForUm

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