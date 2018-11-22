За прошедшие сутки, 21 ноября, боевики 11 раз открывали огонь по позициям украинских войск, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы оборонительных укреплений ВСУ в районах населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Новолуганское, Авдеевка, Славное, Красногоровка, Павлополь, Гнутово и Широкино.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также вчера вечером из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Гнутово. Опорный пункт наших войск у Крымского противник дважды обстрелял из ручных противотанковых гранатометов, а позиции в районе Новозвановки два раза попали под огонь из крупнокалиберных пулеметов и СПГ.

Вследствие обстрелов один из военнослужащих Объединенных сил получил ранения.

С начала этого периода противник огневой активности не проявлял.

По данным разведки, 21 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации безвозвратно потеряли одного человека.