В Харькове 40-летний мужчина пытался покончить жизнь самоубийством через повешение и упал с моста на проезжую часть, сообщает пресс-служба облполиции.

22 ноября в 10:13 в Холодногорский отдел полиции поступило сообщение о том, что на перекрестке улицы Залютинская и Сумской путь под мостом лежит тело мужчины.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Холодногорского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Обстоятельства происшествия выясняются.