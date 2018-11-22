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В Харькове 40-летний мужчина пытался покончить жизнь самоубийством через повешение и упал с моста на проезжую часть, сообщает пресс-служба облполиции.

22 ноября в 10:13 в Холодногорский отдел полиции поступило сообщение о том, что на перекрестке улицы Залютинская и Сумской путь под мостом лежит тело мужчины.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Холодногорского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Обстоятельства происшествия выясняются.
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