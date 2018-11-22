Фото провокационного билборда на Закарпатье обнародовал активист-правозащитник из Хустщины Роман Келемен, сообщает Mukachevo.net.

На билборде изображен председатель ОГА Геннадий Москаль и ректор Закарпатского венгерского института Илдика Орос, которые держатся за турула, а подпись «Преодолеем фашизм вместе».

Как сообщили правоохранители и спецслужбы, пока неизвестно, кто расклеил провокационные баннеры, но их почерк похож на расклеенные недавно. Тогда, сразу в нескольких районах области были замечены рекламные щиты с изображением 3-х лидеров Общества Венгерской культуры Закарпатья (КМКС) и надписью «Остановим сепаратистов».

Напомним, на прошлой неделе Илдику Орос вызвали в СБУ дать объяснения ее выступления в Будапеште 23 октября, во время которого она заявила, что в Украине имеют место фашистские методы против венгерского нацменьшинства.