также в разделеСтолица
Пользователи Facebook обвалили рейтинг KFC из-за ресторана в Доме профсоюзов 11
Киевский чиновник требовал взятку за размещение кофе-машин в парке 8
В центре Киева произошли столкновения между С14 и полицией 360
В Белой Церкви задержали киевского полицейского-вымогателя 36
В киевском метро запустили «Поезд украинской идентичности» 51
На Оболони пьяный мужчина подстрелил прохожего 34
Кличко: Мы начинаем строительство метро на Виноградарь 54
В Киеве стартуют масштабные учения спасателей 28
В Киеве пути скоростного трамвая хотят проложить внутри ТЦ 71
В Киеве боевики ИГИЛ торговали оружием 59
Киевлян предупредили о гололедице 24
На Троещине в ходе конфликта подстрелили трех парней 32
Чиновника Минэнерго задержали на взятке в 275 тысяч 26
В Киеве из-за отсутствия отопления жители перекрыли дорогу 98
Столичная полиция ищет напавших на канадского журналиста 105
Противники марша за права трансгендеров избили канадского журналиста 67
В столице радикалы сорвали марш за права трансгендеров 112
В Киеве возле паба подстрелили парня 81

По факту применения спецсредств во время инцидента возле Дома профсоюзов в Киеве назначено служебное расследование, материалы которого будут переданы в органы прокуратуры.

Об этом заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, сообщает пресс-служба столичного главка.

Напомним, вчера вечером у Дома профсоюзов на Майдане Незалежности неизвестные подожгли дымовую шашку, сделали надписи на фасаде и принесли шины. В результате инцидента правоохранители доставили в управление полиции шесть человек.

«Доставленные – молодые люди. Полицейские установили, кто они, отобрали объяснения и отпустили их. Следователи изучат все собранные материалы и предоставят правовую квалификацию этому событию. Хочу подчеркнуть: полиция не допустит совершения хулиганских или любых противоправных действий в центре столицы. Поэтому решать вопрос по функционированию заведения общественного питания в доме профсоюзов следует в правовом поле», - сказал Крищенко.

Руководитель столичных полицейских также сообщил, что по факту применения спецсредств во время инцидента назначено служебное расследование, материалы которого будут переданы в органы прокуратуры.

Как сообщал ForUm, члены организации С14 разрисовали фасад Дома профсоюзов и принесли покрышки, чтобы выразить протест против открытия кафе в здании. На место прибыла полиция, произошли столкновения. 

Во время столкновений адвокату Маси Найему прыснули газовым баллончиком в лицо.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

25
Теги