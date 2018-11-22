По факту применения спецсредств во время инцидента возле Дома профсоюзов в Киеве назначено служебное расследование, материалы которого будут переданы в органы прокуратуры.

Об этом заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, сообщает пресс-служба столичного главка.

Напомним, вчера вечером у Дома профсоюзов на Майдане Незалежности неизвестные подожгли дымовую шашку, сделали надписи на фасаде и принесли шины. В результате инцидента правоохранители доставили в управление полиции шесть человек.

«Доставленные – молодые люди. Полицейские установили, кто они, отобрали объяснения и отпустили их. Следователи изучат все собранные материалы и предоставят правовую квалификацию этому событию. Хочу подчеркнуть: полиция не допустит совершения хулиганских или любых противоправных действий в центре столицы. Поэтому решать вопрос по функционированию заведения общественного питания в доме профсоюзов следует в правовом поле», - сказал Крищенко.

Руководитель столичных полицейских также сообщил, что по факту применения спецсредств во время инцидента назначено служебное расследование, материалы которого будут переданы в органы прокуратуры.

Как сообщал ForUm, члены организации С14 разрисовали фасад Дома профсоюзов и принесли покрышки, чтобы выразить протест против открытия кафе в здании. На место прибыла полиция, произошли столкновения.

Во время столкновений адвокату Маси Найему прыснули газовым баллончиком в лицо.