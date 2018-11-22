Госдума России намерена пересмотреть оценку ввода советских войск в Афганистан в 1979 году и оправдать действия тогдашнего руководства СССР. В среду, 21 ноября, депутаты одобрили проект постановления, в котором говорится, что решение Съезда народных депутатов СССР от 1989 года, осудившего ввод советских войск в Афганистан, не соответствует «принципам исторической справедливости», сообщает DW.

Проект постановления представил депутат от КПРФ Николай Харитонов. Он назвал неуместной формулировку, которую в 1989 году использовали народные депутаты. Те сочли ввод советских войск в Афганистан заслуживающим «морального и политического осуждения». «Мы как правопреемники Советского Союза должны поставить точку в этом, что это исторически было оправданно, что оказали содействие по просьбе руководства Афганистана того времени», - заявил Харитонов.

По его словам, проект документа был одобрен на круглом столе в малом зале Госдумы РФ с участием депутатов всех фракций. «Все участники его одобрили. Теперь надо все подготовить для голосования в Госдуме», - сказал депутат. Он сообщил, что Госдума примет новое постановление 15 февраля 2019 года, в канун 30-летия вывода советских войск с Гиндукуша.

В ноябре «Единая Россия» предложила пересмотреть политическую оценку ввода советских войск в Афганистан. Депутат Госдумы, первый замглавы организации ветеранов «Боевое братство» Дмитрий Саблин тогда заявил, что для исторической памяти россиян важна, как он выразился, «справедливая политическая оценка афганской войны».

Еще ранее - в апреле текущего года - депутат Госдумы Владимир Шаманов, глава комитета по обороне, обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением «подвести политический итог» советской операции в Афганистане. «И мероприятия должны быть проведены, и оценки должны быть даны. Я согласен с вами полностью», - ответил тогда Путин.