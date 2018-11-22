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В течение последних трех лет около 8,5 тысяч ромов получили документы в Украине, сообщает пресс-служба МВД.

«Эффективное сотрудничество и совместные усилия миграционной службы, Министерства юстиции, местных органов власти, цыганских медиаторов, представителей неправительственных и международных организаций, обусловливают постоянный рост количества фактов успешного документирования ромов в последние годы. Только в течение последних трех лет в Украине около 8500 ромов получили паспорт гражданина Украины», - отмечается в сообщении.

Среди основных проблем, которые приводят к осложнениям в получении идентификационных документов представителями цыганской общины, является сложность получения свидетельств о рождении и документов, подтверждающих принадлежность к гражданству Украины. Также иногда возникают осложнения с идентификацией, поскольку лицо может быть документировано в Украине исключительно если его личность установлена ​​в соответствии с действующим законодательством.

Человек без документов - это человек без прав и обязанностей, невидимый для государства. Отсутствие идентификационных документов приводит к нарушениям прав человека и роста преступности. Именно поэтому документирования ромов должно быть одним из главных приоритетов не только миграционной службы и других органов власти, но и местных общин, где компактно проживают цыгане, резюмировали в МВД.

 
ForUm

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