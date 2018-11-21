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Разведка «ДНР» заявила о прибытии группы британских военных специалистов к линии разграничения на Донбассе якобы для проведения химатаки в «республике».

Об этом сообщил начальник пресс-службы управления «народной милиции ДНР» Даниил Безсонов.

«Украинская сторона не оставляет намерений проведения химической диверсии на севере «ДНР». Нашей разведкой получены данные о прибытии в штаб 72-й бригады в Артемовске группы военных специалистов из Великобритании», - цитирует его Донецкое агентство новостей.

Согласно данным разведки, часть прибывших входит в состав подразделений сил спецопераций вооруженных сил Соединенного королевства. Кроме того, в районе подконтрольных Киеву населенных пунктов Дача и Дзержинск отмечается прибытие спецподразделений с индивидуальными средствами химзащиты и ящиками со знаками химической опасности. «Мы не исключаем, что ввиду раскрытия планов проведения диверсии на заводе «Стирол», украинская сторона попытается инсценировать химическое заражение вблизи линии соприкосновения и тем самым спровоцировать эвакуацию местных жителей», - добавил Безсонов.
ForUm

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