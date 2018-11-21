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Сотрудники СБУ задержали офицера полиции, который требовал и получил от гражданина неправомерную выгоду в сумме более 100 тыс. гривен, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

В столичную полицию обратился мужчина, который сообщил, что сотрудник Белоцерковского отдела полиции Киевщины требует у него указанные средства, угрожая в случае неуплаты привлечь последнего к уголовной ответственности по обвинению в сбыте наркотических веществ, чего тот на самом деле не совершал.

Неправомерную выгоду полицейский получил в 2 этапа. Первый транш составил 14 тыс. гривен. После получения второй части взятки в сумме 94 тыс. гривен он был задержан на территории Белой Церкви.

При этом, будучи уличенным «на горячем», полицейский пытался скрыться, однако был задержан недалеко от места совершения преступления.

В настоящее время продолжается осмотр места происшествия. Проводятся первоочередные следственные действия. Задержанному готовится сообщение о подозрении по ч .3 ст. 368 УК Украины.

 
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