Военная прокуратура устанавливает обстоятельства травмирования военнослужащего во время учений на Ривненском полигоне.

По данным пресс-службы надзорного ведомства, 20 ноября 2018 около 12:00 на территории Ривненского общевойскового полигона во время учебных стрельб разорвался артиллерийский снаряд вблизи группы военнослужащих, которые в тот момент остановились с военной техникой. В результате взрыва 19-летний солдат получил телесные повреждения в виде огнестрельного осколочного касательного ранения верхней трети правого плеча.

Пострадавшего доставили в больницу, где его прооперировали. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное, угрозы жизни нет.

Досудебное расследование продолжается.