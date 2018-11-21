Генеральная прокуратура Украины совместно с СБУ проводят ряд обысков в служебных помещениях ГУ ГФС в Черновицкой области и Черновицкой таможни. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Указанные меры обусловлены необходимостью проверки информации о причастности должностных лиц указанных органов к незаконным схемам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах при экспорте «орехов грецких», - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в этом году на территории области обезврежена преступная организация, участники которой используя аналогичные схемы по экспорту орехов нанесли ущерб государству на сумму свыше 300 млн грн.

Сейчас продолжается досудебное расследование, начальнику ГУ ГФС в Винницкой области, его первому заместителю, а также подконтрольным руководителям субъектов хозяйствования сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 3, 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 УК Украины.

Досудебное расследование продолжается.