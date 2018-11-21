Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли во Львове контрабанду ювелирной продукции из драгоценных металлов в Украину, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что житель областного центра пытался незаконно переправить из одной из стран Ближнего Востока на территорию нашего государства ювелирные изделия, в частности из золота.

Правоохранители задержали злоумышленника в Международном аэропорту «Львов» имени Даниила Галицкого» при попытке контрабандного ввоза семнадцати килограммов «товара».

Обнаруженные предметы направлены на экспертизу. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса Украины для привлечения к ответственности других лиц, в том числе некоторых работников таможенного поста «Львов-аэропорт» к противоправным действиям.