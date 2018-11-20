Мэра Херсона Владимира Миколаенко сегодня допросили в СБУ по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом он сообщил на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию нападений на Гандзюк и других активистов, передает УНИАН.

Он сказал, что был знаком с Гандзюк с 2005 года и был с ней в дружеских отношениях.

«Я не буду высказывать свою позицию относительно того, кто мог это сделать (заказать нападение на Гандзюк), поскольку я, перед тем как прийти к вам, был у следователя СБУ и дал информацию, что Екатерина мне говорила о нападении на нее. Первый день, когда это произошло, когда врачи начали к ней пускать, я спросил у нее, кто это может быть, она сказала – русня. На следующий день назвала конкретную фамилию, и пока Катя была жива, я никому эту фамилию не называл, понимая, что она назвала ее генеральному прокурору. Я считал, что некорректно давать показания без ее разрешения. А когда Кати не стало, я сегодня в Службе безопасности рассказал то, что она мне говорила, те подозрения, которые она мне озвучила», - сказал Миколаенко.

Как сообщал ForUm, 4 ноября умерла сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислоты.

17 августа сотрудники полиции задержали двух человек, которые подозреваются в организации и соучастии в совершении покушения.

19 августа полицейские задержали еще трех граждан, которые подозреваются в организации и соучастии в совершении покушения на убийство Гандзюк. Всего по данному делу задержаны пять человек.

В связи с ее смертью уголовное производство было переквалифицировано с попытки убийства женщины на «Умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенное с особой жестокостью, совершенное по заказу, совершенное по предварительному сговору группой лиц» и будет расследоваться по пп. 4, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 УК.

Национальная полиция передала дело Гандзюк в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.