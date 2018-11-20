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Лоукост Ryanair намерен увеличить количество рейсов в Киев. Об этом заявил главный коммерческий директор авиакомпании Дэвид О'Брайен во время встречи с Президентом Украины Петром Порошенко, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

По словам Президента, министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил ему, что сегодня билет во Львов в авиакомпании Ryanair можно купить за 5 евро. «Я лично зашел на сайт, попытался купить – там есть только за 9,99, но это тоже неплохо. И я приглашаю украинцев за 9,99 евро, за 300 гривен, летать в Лондон», - отметил он.

«Итак, я знаю, что в ваших планах сегодня является увеличение присутствия Ryanair и предлагаю подумать Ryanair о том, чтобы в Украине сделать IT-хаб для того, чтобы посмотреть и увеличить уровень сервисов, которые будут иметь возможность получить самолеты компании Ryanair» , - отметил Порошенко. Он также добавил, что вхождение авиакомпании Ryanair на украинский рынок – это поддержка Украины.

В свою очередь, главный коммерческий директор авиакомпании поблагодарил Президента за встречу и пообещал, что уже сегодня будет снижена цена на билет в Лондон до 5 евро.

О'Брайен сообщил, что результатом прошедшей встречи с Главой государства стало введение компанией должности главного технологического директора, вместе с лабораторией по программному обеспечению. Такие лаборатории уже действуют в Мадриде, Дублине и Польше, и он выразил надежду, что именно в Украине начнет работу четвертый офис этой лаборатории.

Главный коммерческий директор также сообщил о решении компании увеличить количество рейсов в Киев и выразил надежду, что количество пассажиров возрастет до 1 млн в ближайшее время. В планах компании увеличить перевозки в Украине до 5 млн пассажиров в ближайшие 3-5 лет. При этом он сообщил, что препятствия для роста объемов пассажироперевозок не в Украине, а в протекционистской политике определенных европейских стран, в частности Германии, Франции, Италии, Бельгии. «После того как будут сняты эти преграды, мы сможем увеличить количество рейсов и пассажиров в Украину», - выразил надежду О'Брайен. При этом он сообщил о решении компании инвестировать 1,5 млрд долларов в украинское направление, что позволит увеличить парк самолетов и использовать Украину как базу для международных рейсов авиакомпании.

Президент также отметил, что сегодня было озвучено о том, что цель авиакомпании Ryanair - это 1 млн пассажиров в год. «Уже сегодня мы имеем более 550 тыс. из «Борисполя», и более 250 тыс. из Львова. Поэтому цифра 1 млн вполне реальна», - добавил Порошенко.

По его словам, за 3-5 лет только авиакомпания Ryanair сможет перевезти 10% населения Украины.  

«Доступные билеты является яркой демонстрацией того, что лучше один раз увидеть Евросоюз, лучше один раз убедиться в преимуществах европейского направления, которым сейчас развивается Украины, чем сто раз услышать российскую пропаганду о том, как там все плохо», - сказал Глава государства.

Как известно, 3 сентября авиакомпания выполнила свой первый рейс из Украины - Киев-Берлин.
ForUm

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