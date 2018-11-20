В течение января-сентября 2018 численность населения Украины сократилась на 165 600 человек, сообщила Государственная служба статистики

«В январе-сентябре 2018 численность населения в Украине по оценке на 1 октября 2018 составила 42220800 человек. В течение января-сентября численность населения уменьшилась на 165 600 человек», - говорится в документе.

По данным Госстата, существенным является превышение числа умерших над числом родившихся: на 100 умерших - 59 родившихся.

Напомним, последняя перепись населения в Украине состоялась в 2001 году.