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В Харьковской области на работницу базы отдыха напал медведь, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Так, 17 ноября в 07:55 на территории базы отдыха, расположенной в пгт Старый Салтов, во время уборки территории на 53-летнюю работницу напал медведь. Жительница села Хотомля не закрыла клетку с животным. С переломом бедра и укусом ноги женщину доставили в больницу.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Факт происшествия зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований по ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

 
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