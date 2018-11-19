Сегодня, 19 ноября, в Ривном активисты блокировали региональную таможню из-за высоких ставок на растаможку авто, сообщает ТСН.

Как заявили активисты, во время своей акции они требовали от чиновников снижения таможенных ставок на автомобили, которые, по их словам, «росли без разъяснения причин в течение трех недель». «Сегодня проходит блокирование Ривненской таможни, заблокированы грузовой и легковой терминалы. Цель акции - отменить резкое и не обоснованное поднятие цен на растаможку автомобилей. За один день сумма растаможки выросла минимум на $1000», - сообщил один из активистов Роман Край.

Около 30-40 человек собрались на улице Млиновская возле поста таможни с целью встретиться с и.о. руководителя таможни Иваном Ивановым. Поскольку тот к ним не вышел, люди перекрыли дорогу, непрерывно двигаясь по пешеходному переходу.

Как выяснилось, увеличение таможенных ставок, о котором заявляли активисты, еще не произошло. По данным начальника отдела коммуникаций ГУНП Ровенской области Антона Крука, возле таможни собрались водители и бизнесмены из Ривного и области, которые зарабатывают тем, что перегоняют старые машины из-за границы, так называемые «евробляхи».

Во время блокировки таможни они выступили против правок в Налоговый кодекс, которые недавно приняла Верховная Рада. Согласно с ними, конечная стоимость автомобиля при растаможке увеличивается, в то же время эти изменения позволят узаконить «евробляхи», которые сейчас ездят по дорогам Украины с нарушением законодательства. Принятые поправки еще не подписал Президент, поэтому они пока не действуют.

Активисты в свою очередь требуют, чтобы руководство региональной таможни обратилось к Государственной фискальной службе с просьбой рассмотреть возможность блокирования этих нововведений.

На место прибыла Патрульная полиция Ривненщины. По данным патрульных, во время выяснения обстоятельств один из активистов нарушал общественный порядок. Для усмирения нарушителя во время столкновения начальник Патрульной полиции Сергей Мерчук применил против него газовый баллончик.

Тем временем руководство таможни решилось на переговоры с протестующими. Результаты встречи пока неизвестны. Сейчас въезд на территорию зоны таможенного контроля разблокирован. «Конфликтная ситуация на данный момент исчерпана, дорогу разблокировали. Планируем вносить данные в ЕРДР по факту блокирования дороги», - сообщил начальник отдела коммуникаций ГУНП Ровенской области Антона Крук. На месте остаются правоохранители для недопущения дальнейшего нарушения правопорядка.

Напомним, 12 ноября в Ивано-Франковске люди, которые занимаются пригоном автомобилей из-за рубежа, блокировали работу таможни из-за необоснованного увеличения таможенных платежей.

Как известно, 8 ноября Верховная Рада Украины проголосовала во втором чтении закон №8487, которым снижается стоимость растаможки автомобилей на еврономерах.

Также Рада проголосовала в целом за законопроект, которым вводится ограничение на количество авто, которые можно ввозить без денежного обеспечения на таможенную территорию Украины, и усиливается ответственность за нарушение таможенных правил.