Сегодня, 12 ноября, в Ивано-Франковске люди, которые занимаются пригоном автомобилей из-за рубежа, заблокировали работу таможни на улице Полевой, сообщает «Галка».

Люди, которые намерены растаможить авто, протестуют из-за необоснованного увеличения таможенных платежей. На месте находятся около 50 человек, они зажгли три шины.

По данным патрульной полиции, люди ведут себя спокойно, требуют встречи с начальником таможни.

Изданию стало известно, что причиной протеста являются недавние нововведения в оценке стоимости авто, пригнанных из-за рубежа. Ранее рыночную стоимость авто определяли брокеры - каждый по своему усмотрению. Теперь ввели автоматизированную оценку авто по специальной программе, которая, по мнению протестующих, неоправданно завышает стоимость авто.

На месте пикета участники сообщили, что они занимаются перегонкой авто, которые здесь растамаживают.

Пикетчики требуют встречи с начальником таможни, потому что не довольны работой таможенников. По их словам, местная таможня самовольно устанавливает тарифы при растамаживании, например, не учитывает, машина повреждена или нет.

Мужчины уверяют, что таможенники получили устное указание из Киева о пересмотре тарифов. И пока их рассматривают, их автомобили с пятницы стоят на платной стоянке - 200 гривен/день.

Напомним, 8 ноября Верховная Рада Украины проголосовала во втором чтении закон №8487, которым снижается стоимость растаможки автомобилей на еврономерах.

Также Рада проголосовала в целом за законопроект, которым вводится ограничение на количество авто, которые можно ввозить без денежного обеспечения на таможенную территорию Украины, и усиливается ответственность за нарушение таможенных правил.