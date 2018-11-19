Национальный банк ожидает замедления темпов роста заработных плат в Украине, прогнозируя повышение номинальных зарплат на 16% в 2019 году и на 10% в 2020 году, соответственно, или на 7% и 5% - в реальном выражении. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные НБУ.

Среди определяющих факторов замедления темпов роста зарплат - ожидаемое снижение интенсивности трудовой миграции, более низкие темпы повышения минимальной зарплаты и зарплат в государственном секторе.

В Нацбанке отметили, что в среднесрочном бюджете заложены умеренные темпы роста минимальной заработной платы - на 12%, до 4170 грн, в 2019 году.

Также в НБУ напомнили, что повышение зарплат в прошлом году составило 37%, и спрогнозировали, что в среднем в текущем году работодатели повысят номинальные зарплаты на 25%, или на 13% - в реальном выражении.

Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в 2018 году власти примут решение о повышении минимальной заработной платы до почти 4200 грн.