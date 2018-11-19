За прошедшие сутки, 18 ноября, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами, сообщает пресс-центр ООС.

Российские оккупанты 16 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом враг 5 раз применял вооружение, запрещенное Минскими соглашениями, в том числе и артиллерию.

Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска обстреливали позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Желобок, Новотошковское, Светлодарск, Майское, Верхнеторецкое, Авдеевка, Красногоровка, Павлополь, Водяное и Гнутово.

Кроме того, на опорные пункты наших войск вблизи Новотошковского и Светлодарска противник осуществлял огневое воздействие из минометов калибра 120 мм. Позиции Объединенных сил в районе Майского оккупанты обстреливали из минометов 82-го калибра, а вблизи Желобка - еще и из артиллерии калибра 122 мм.

В ходе боевых действий ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

С начала суток враг из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, совершил обстрел наших позиций в районе Желобкп. Потерь не допущено.

По данным разведки, в течение 18 ноября 3 российских оккупантов были уничтожено и еще 4 – ранены.