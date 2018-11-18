Завтра, 19 ноября, в Украине ожидается значительно ухудшение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра,

«Днем 19 ноября в южных и центральных областях местами налипание мокрого снега, гололед, в южной части сильные осадки, в южных областях, Крыму и Приазовье порывы ветра 15-20 м/с», – говорится в сообщении.

Также, по прогнозу синоптиков, на дорогах Украины местами возможна гололедица.