В Киеве противники марша в поддержку трансгендерных людей избили канадского журналиста Майкла Колборна. Об этом он сам написал в своем микроблоге в Twitter, сообщает 112 Украина.

«За то время, пока я загружал свои твиты, я сам дважды подвергся нападению. Отличная работа, Киев. Прекрасная работа», - написал Колборн.

Также он написал о том, что какой-то человек сказал Колборну возвращаться к себе на родину, когда выяснил, что журналист - иностранец. Колборн также сообщил о двух пострадавших девушках.

Другой журналист - Кристофер Миллер, отметил, что работа полиции была недостаточно хорошей, поскольку именно участников марша ко дню памяти трансгендерных людей оттеснили в холл метрополитена, а не людей, пытавшихся сорвать эту акцию.

«Журналист (Майкл Колборн, - Ред.) получил удар в лицо, его очки были разбиты, радикалами, сорвавшими сегодняшнее ралли за права трансгендеров, поскольку полиция не только поддерживала, но и физически удаляла активистов с санкционированного городом события», - написал Миллер.

Отреагировал на избиение журналиста и посол Канады в Украине Роман Ващук. Он заявил, что действия праворадикалов требуют эффективного ответа со стороны правоохранительных органов. Ващук отметил, что полиция уже демонстрировала свою подготовку во время предыдущих ЛГБТ акций в Киеве и сейчас должна подтвердить свою приверженность защите прав человека.

Напомним, сегодня, 18 ноября в центре Киева представители праворадикальных организаций сорвали марш за права трансгендеров.