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В центре Киева представители праворадикальных организаций сорвали марш за права трансгендеров. Об этом 18 ноября сообщили организаторы марша, НГО «Insight», передает «Украинская правда».

Участники марша намеревались объявить о требованиях к Минздраву, МВД и другим ответственным госучреждениям об обнародовании плана внедрения МКБ-11 в Украине, об утверждении нового клинического протокола по медпомощи трансгендерным людям, а также о снятии запрета на усыновление/удочерение для трансгендерных людей, включение признаков гендерной идентичности в законодательство о противодействии дискриминации и в перечень признаков, по которым проявления насилия должны рассматриваться как преступления на почве ненависти.

«Проведение марша было сорвано. В ближайшее время опубликуем все подробности», - отметили в НГО.

Участники марша планировали собраться в парке возле красного корпуса университета им.Шевченко, однако утром в воскресенье там начали свои акции «праворадикалы» и представители религиозных общин.

«Точка сбора - метро «Университет». В центре Киева проходят контракции, мы советуем вам не идти к точке сбора через парк имени Шевченко», - отметили организаторы.

Однако у входа в метро участников марша встретили радикально настроенные молодые люди. На месте также присутствовали правоохранители и полиция диалога, они организловали кордон между группами участников.

При этом неизвестные применили дымовые шашки, которые бросали на проезжую часть.

Из-за давления радикалов участники «Транс*марша» были вынуждены прекратить акцию и спуститься к поездам метрополитена.

Радикалы распылили газ из баллончиков на двух девушек-участниц акции, помощь пострадавшим оказали представители «Красного креста».

 
ForUm

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