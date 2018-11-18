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По факту нападения в Киеве на канадского журналиста Майкла Колборна начато уголовное производство, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

Инцидент произошел сегодня, 18 ноября, вблизи Владимирского собора: в 12:45 на линию 102 поступило сообщение об избиении иностранца.

Во время общения с правоохранителями иностранец рассказал, что проводил фотосъемку, когда у него возник словесный конфликт с двумя мужчинами. В результате один из них ударил потерпевшего в лицо, а другой - применил газовый баллончик. После этого нападавшие скрылись. Их фото со спины иностранец передал полицейским. Продолжаются поиски правонарушителей.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. За совершение такого правонарушения предусмотрено до четырех лет лишения свободы.

Как ранее сообщал ForUm, 18 ноября в Киеве противники марша в поддержку трансгендерных людей избили канадского журналиста Майкла Колборна. 
ForUm

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