В новосозданном правительстве Бельгии впервые среди всех стран Евросоюза должность вице-премьера заняла женщина-трансгендер.

Как сообщает Укринформ, об этом пишет The Brussels Times.

«В составе правительства Бельгии, которое было назначено на этой неделе, должность вице-премьер-министра получила открытый трансгендер Петра Де Суттер, но это событие осталось почти незамеченным в бельгийских СМИ. Де Суттер, бывший депутат Европарламента, была назначена в правительство от Фламандской партии зеленых. Она также получила портфель министра по делам государственных предприятий и государственной администрации», - говорится в сообщении.

Как отметила Де Суттер в Твиттере, она гордится, что в Бельгии и в большинстве стран ЕС «гендерная принадлежность не является проблемой» Политик также выразила надежду, что ее пример станет поводом для дискуссии в странах, где ситуация остается иной.

По специальности Де Суттер является гинекологом, она возглавляла отделение репродуктивной медицины Гентского университета. В течение политической карьеры она никогда не скрывала свою гендерную ориентацию и была активной участницей движения ЛГБТ, но постоянно подчеркивала, что ее восприятие в обществе не должно ограничиваться ее гендерной принадлежностью.

1 октября правительство Бельгии приняло присягу перед королем Филиппом и стало первым полноценным федеральным кабинетом за последние два года. В его состав вошли 14 министров и пять государственных секретарей (10 - франкофонов, 9 - нидерландоязычных), а должность премьер-министра получил представитель нидерландоязычной общины Александр Де Гро. Правительство сформировано с соблюдением принципа гендерного равенства - в нем представлены десять мужчин и десять женщин.