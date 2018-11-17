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В пункте пропуска «Жуляны» во время осуществления пограничного контроля авиарейса из Беларуси пограничный наряд обнаружил чемодан, на ручке которой содержалась антиукраинская символика, а именно – георгиевская лента.

Впоследствии был установлен и владелец чемодана, сообщает Госпогранслужба.

Им оказался гражданин Российской Федерации, который прибыл в Украину с частным визитом, имел обратный билет и достаточное денежное довольствие.

Однако символика, с которой ехал россиянин, запрещена в Украине. Поэтому лицу отказано в пересечении государственной границы и запрещен въезд в Украину сроком на 3 года.
ForUm

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