Украинского режиссера Олега Сенцова отметили международной премией в области журналистских расследований и защиты прав человека во всем мире имени Сергея Магнитского. Церемония награждения состоялась в Лондоне 15 ноября, сообщает Радио Свобода.

Лауреатами премии также стали правозащитница Зоя Светова, гватемальские юристы - Жозе Роландо Альварадо и Виктория Сандовал, британский журналист Элиот Хиггинс, российский оппозиционер Алексей Навальный. Посмертно наградой отметили американского сенатора Джона Маккейна. Ее получила дочь Маккейна Меган.

Премию Магнитского врачуют ежегодно с 2015 года.

25 октября Сенцову присудили премию Европарламента «За свободу мысли» имени Сахарова, а 14 ноября отметили наградой Платформы европейской памяти и совести.

25 августа 2015 года в Ростове-на-Дону Сенцов был осужден к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Его обвиняли в организации террористического сообщества и участия в нем, совершении террористического акта, а также по ряду других статей. Своей вины он не признал.

В настоящее время Сенцов находится в колонии города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа России.