В ходе спецоперации контрразведчиками Службы безопасности Украины разоблачен 31-летний житель Макеевки, который входил в состав НВФ «Оплот», сообщает департамент коммуникации Национальной полиции.

Он был задержан на КПВВ Новотроицкое, куда приехал на встречу со знакомым.

Следователи Волновахского отдела полиции установили, что мужчина вступил в ряды террористов в сентябре 2014 года. Он был зачислен водителем в бандформирование «Оплот», в роту охраны. В обязанности новобранца с позывным «Шустрый» входило осуществление внутренней охраны подразделения и обеспечение безопасности стратегических объектов.

В начале 2015 года указанное подразделение получило название «финансово-экономическая полиция «ДНР». В составе ФЭПа наемник продолжил выполнять функции водителя и занимался перевозкой денежных средств.

В марте 2015 года «шустрому» пообещали «повышение» уже в составе «республиканской гвардии» (100 ОМБр «ДНР»). Боевик получил форму и автоматическое оружие и был назначен на должность водителя гранатометного взвода. Он следил за исправностью военной техники, занимался перевозкой личного состава и боеприпасов. По словам задержанного, участия в боевых действиях он не принимал, однако находился в горячих точках и в июле 2016 года получил серьезное ранение под Иловайском.

В 2017 году мужчина решил «завязать». Он добровольно покинул ряды террористов, за что долгое время подвергался преследованиям и угрозам со стороны бывших руководителей НВФ. В последнее время экс-боевик работал торговым агентом в Донецке.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 260 «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи - от 3 до 8 лет лишения свободы.