Сегодня, 16 ноября, в Херсоне транспортный коллапс – перевозчики не выпустили автобусы на маршруты, сообщает Таймс.com.ua.

Так они протестуют против решения суда о приостановке повышения тарифа до 6 гривен. За 4 гривни работать не желают.

На остановках огромное количество людей. Переполненные троллейбусы проезжают мимо, не останавливаясь.

Некоторые автолюбители подбирают пассажиров, но это не спасает ситуацию.

5 ноября исполком принял решение о повышении тарифа на проезд до 6 гривен, которое сразу же было обжаловано. Суд принял решение о возврате прежних тарифов до рассмотрения дела по сути. Вчера это решение получил в руки мэр Херсона Владимир Миколаенко.

Перевозчики возмутились и предупредили, что в пятницу (сегодня) на маршруты не выйдут.