Национальный банк Украины ввел в обращение четыре памятные монеты, входящие в набор «К 100-летию Национальной академии наук Украины» - «Эра мира», «Эра перемен», «Эра технологий», «Человек, время, пространство». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В целом этот набор посвященный науке, каждая монета из него имеет свой уникальный сюжет. Монеты имеют шестигранную форму, они украшены тампопечатью (цветная печать) и локальной позолотой (на каждой монете содержание золота не менее 0,0001 г).

Все монеты имеют номинал 5 гривен, изготовлены из серебра 999 пробы, масса драгоценного металла в чистоте каждой – 15,55 г. Тираж их - 4000 штук (любой).

Цена НБУ на этот набор памятных монет сегодня составляет 2536 гривен (отдельно эти монеты не будут продаваться). Реализацию осуществляют региональные отделы Национального банка Украины и банков-дистрибьюторов АО «Ощадбанк», АБ «Укргазбанк».