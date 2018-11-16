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Работы по запуску теплоснабжения в Смеле возобновлены сегодня с 07:30, сообщил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

«В рабочем режиме по подаче теплоносителя работает 9 котельных. Подключено газоснабжение на 15 котельных (из 20), на которые запитаны 8 детсадов, 9 школ, 3 больницы и 77 жилых домов из 152. Тепло уже подано в 4 детсада, 5 школ, 3 больницы и 47 жилых домов», - написал он в Facebook.

Напомним, накануне, 15 ноября, в Смеле начали подавать газ на первые котельные. Ранее сегодня Президент Украины Петр Порошенко потребовал в течение ближайших нескольких часов включить отопление в Смеле Черкасской области.
ForUm

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