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В Винницкой области в порядке ст. 208 УПК Украины по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом), задержан председатель Казатинского районного совета и посредник – директор малого частного предприятия, который должен был передать деньги чиновнику. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В ходе следствия установлено, что глава райсовета, вступив в преступный сговор с директором местного малого частного предприятия, создали условия для получения неправомерной выгоды от перевозчиков Казатинского района, осуществляющих перевозки каолина с Жежелевского карьера на общество в Казатин.

В частности, чиновник, используя властные полномочия, системно препятствовал субъектам хозяйствования в осуществлении грузовых перевозок новопостроенной автомобильной дорогой в Казатин, требуя с перевозчиков неправомерную выгоду в сумме 95 тыс. грн. Эти средства должны быть переданы ему через посредника – директора малого предприятия.

Во время проведения обыска по месту жительства посредника обнаружено и изъято часть неправомерной выгоды в сумме 45 тыс. грн , которые он должен был передать главе Казатинского райсовета.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
ForUm

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