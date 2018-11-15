По запросу украинской стороны правоохранительные органы Латвийской Республики задержали президента - одного из владельцев ОАО «Городской коммерческий банк» (CityCommerce Bank), который находился в международном розыске. Об этом сообщает Департамент защиты экономики Нацполиции Украины.

«Президент и председатель правления данного финучреждения через подконтрольные им коммерческие структуры вывели активы банка. Сейчас готовятся материалы по экстрадиции задержанного», - говорится в сообщении.

Сумма нанесенного ущерба составляет почти 300 млн гривен.

В ходе следствия было установлено, что на протяжении 2013-2014 годов должностные лица выдали кредиты фиктивным фирмам, а средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз.

Обоим чиновникам было сообщено о подозрении: президенту – одному из владельцев – ОАО «Городской коммерческий банк» (CityCommerce Bank), по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины и ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины, а председателю правления – по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Кроме того, руководителям фиктивных предприятий также было сообщено о подозрении по ст. 205 (Фиктивное предприятие) УК Украины.

В 2017 году руководителей банка объявили в международный розыск. В октябре 2018 правоохранительные органы Латвийской Республики задержали президента ПАО «Городской коммерческий банк» (CityCommerce Bank). В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком один год.

Также установлено, что председатель правления банковского учреждения получив гражданство РФ, уехал во временно оккупированной территории АР Крым.

Сейчас сотрудники Департамента защиты экономики и следователи Главного следственного управления Нацполиции готовят материалы по экстрадиции задержанного в Латвии банкира.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил срок ликвидации ОАО «Городской Коммерческий банк» (CityCommerce Bank) до 19 марта 2019 включительно.