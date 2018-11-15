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Киевский городской совет согласовал назначение Марины Хонды и Владимира Слончака на должности заместителей председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий, сообщает пресс-служба Киевсовета.

«Марина Хонда и Владимир Слончак - высококвалифицированные работники, имеющие высокий уровень профессиональных знаний, значительный опыт работы на руководящих должностях», – говорится в сообщении.

Марина Петровна Хонда с 12 ноября 2012 и до сих пор возглавляет Департамент общественных коммуникаций. Родилась 19 ноября 1979. Имеет высшее образование. В 2001 году окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, правоведение, магистр права. Кандидат юридических наук. Заслуженный юрист Украины. Стаж государственной службы - более 14 лет.

Владимир Викторович Слончак с 2016 возглавляет управление правового обеспечения деятельности Киевского городского совета.

Родился 26 июля 1984 года. Имеет высшее образование, в 2008 году закончил Межрегиональную Академию управления персоналом (МАУП), правоведение. Кандидат юридических наук. Заслуженный юрист Украины.

 
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