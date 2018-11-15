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Министерство внутренних дел и Национальная полиция Украины разрабатывают законопроект, предусматривающий привлечение к ответственности водителей за несвоевременную замену летних автомобильных шин на зимние. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, над документом сейчас совместно работают юридические отделы МВД и Национальной полиции. Сразу после завершения разработки законопроекта он будет передан на рассмотрение Верховной Рады.

«Думаю, в ближайшее время такой законопроект будет инициирован и принят Верховной Радой», - сообщил источник.

В правоохранительных органах пояснили, что сейчас замена летней резины на зимнюю указана только как рекомендация в Правилах дорожного движения, но часть украинских водителей систематически ее не выполняют. А привлечь к ответственности водителя можно лишь за ненадлежащее техническое состояние автомобиля, а не за несоответствие авторезины времени года.

Вопрос замены шин в Украине стал острым накануне, когда в ряде областей выпал снег, а водители не успели «переобуть» свои авто. На дорогах страны произошло 1358 ДТП.
ForUm

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