Вчера, 14 ноября, около 17:00 селе Качалы Бородянского района на улице Шевченко автомобиль совершил наезд на двух детей, которые шли по обочине, и быстро скрылся с места происшествия, сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

На поиски автомобиля были ориентированы все наряды групп реагирования патрульной полиции Бородянского и соседних районов.

Уже через несколько часов на автодороге Киев-Ковель экипаж патрульной полиции заметил автомобиль Opel Vectra с латвийскими номерами с характерными для ДТП повреждениями. По требованию сотрудников полиции водитель не остановился и начал убегать. Однако убежать злоумышленнику не удалось - в селе Немешаево его задержали. В багажнике автомобиля находилась оторванная передняя решетка.

За рулем был 37-летний житель города Буча, который признался в содеянном правонарушении. Содержание алкоголя в крови мужчины в момент задержания составляло 2,4 промилле.

В результате аварии 10-летняя девочка получила тяжелые травмы. Сейчас за ее жизнь борются врачи, она находится в реанимационном отделении после хирургического вмешательства. Ее 8-летний брат с переломом правой ноги тоже находится в больнице.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Водитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается следствие.