Министерство юстиций Украины принудительно продало акции донецкого Института «ЮжНИИГипрогаз», который ранее принадлежал российскому «Газпрому». Об этом следует из отчетности монополиста за третий квартал, сообщает LIGA.net.

«22 августа в рамках аукциона осуществлена принудительная продажа принадлежащих «Газпрому» акций ПАО «Институт ЮжНИИГипрогаз», - говорится в документе.

Согласно данным, опубликованным на сайте Смида, «Газпрому» принадлежало 40% акций «ЮжНИИГипрогаза». Другими его акционерами остаются российский Каменский завод газоиспользующего оборудования (8,1% акций) и основатель ООО Меридиан А Вячеслав Детяткин (5,02% акций).

Кто стал новым владельцем института, в отчетности монополиста не сообщается.

«Газпром» в настоящее время оспаривает в украинских судах действия Министерства юстиции по наложению ареста на его активы в Украине и их принудительной продаже. Также «Газпром» рассматривает и иные правовые механизмы, направленные на восстановление своих нарушенных прав», - подчеркнули в компании.

Напомним, 14 марта Киевский апелляционный хозяйственный суд отказал российскому «Газпрому» в удовлетворении апелляционной жалобы по делу об уплате в бюджет более 171 миллиарда гривен за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.

20 марта министр юстиции Павел Петренко сообщил, что все средства российского «Газпрома», которые находились на территории Украины, взысканы в государственный бюджет.

Из-за этого «Газпром» инициировал арбитражное разбирательство против Украины.