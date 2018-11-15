Вчера, 14 ноября, полиция Берлина задержала вечером неизвестного мужчину, пытавшегося пройти в посольство России, сообщает DW.

Мужчина подъехал к посольству на автомобиле, припарковав его непосредственно у здания. Когда он попытался пройти в посольство, проверка показала, что он находится в розыске. В результате его задержали сотрудники полиции.

По данным газеты BZ, задержанный приехал на синем автомобиле марки Mercedes с польскими номерами. Как уточняет издание, мужчина был объявлен в розыск в Польше.

В багажнике автомобиля задержанного был обнаружен подозрительный предмет. Из-за этого окрестности дипмиссии РФ в центре немецкой столицы были оцеплены в течение около двух часов. В итоге выяснилось, что взрывчатки в машине не было. В то же время, по информации BZ, в багажнике были найдены топор и дубинка.