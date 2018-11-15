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За прошедшие сутки, 14 ноября, оккупанты 16 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил, в пяти случаях противник применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Враг осуществлял обстрелы наших оборонительных укреплений в районах населенных пунктов Счастье, Айдар, Крымское, Верхнеторецкое, Пески, Новоселовка Вторая, Красногоровка, Гранитное, Павлополь, Гнутово, Лебединское.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из вооружения БМП, зенитной установки ЗУ-23-2 и минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи хутора Вольный. Такие же минометы захватчики применили и у Счастья, Крымского и Старого Айдара.

В ходе боевых действий ранения получил один военнослужащий Объединенных сил.

Подразделения Объединенных сил продолжают выполнять боевые задачи в усиленном режиме, во всех случаях открытия огня противником принимают адекватные меры с целью сохранения жизни и здоровья военнослужащих Вооруженных сил Украины и гражданского населения.

По данным разведки, за прошедшие сутки, трое российских оккупантов были уничтожены, еще трое захватчиков получили ранения.

15 ноября враг активизировался на Горловском направлении. Ночью, оккупанты совершили два интенсивных обстрела в районах Шумов и Южного. В обоих случаях противник применил минометы калибра 82, а у Южного - еще и 120 мм. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил не допущено.
ForUm

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