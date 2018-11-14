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Средств, которые предусмотрены на оборону в бюджете на 2019 года, недостаточно. Об этом во время заседания Кабинета Министров заявил министр обороны Степан Полторак, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Во время заседания правительства вынужден обратиться к народным депутатам. Финансовый ресурс, который выделен на оборону в бюджете на 2019, недостаточен. У нас сегодня очень много вызовов. Продолжительность ведения боевых действий в районе операции Объединенных сил требует значительных средств. 40 тыс. военнослужащих находятся в тяжелых условиях, в окопах, теряют свое здоровье и жизнь, и я думаю, что точно не должно быть никакого другого приоритета, кроме закупки нового вооружения и военной техники, а финансовый ресурс, который предусмотрен на закупки, не дает нам возможности в полном объеме закупать ту технику, которая нам нужна на фронте», - отметил министр.

Он также подчеркнул, что также есть вызовы, связанные со строительством инфраструктуры. «Мы создали 25 бригад, и есть над чем работать в плане их обеспечения. К сожалению, тот финансовый ресурс, который заложен сейчас в бюджете, не позволяет нам закрыть потребности военных. Очень много проблем есть с обеспечением по созданию запасов на случай открытой агрессии. Я не хочу говорить обо всех вызовах и обо всех проблемах, которые есть, и на которые нам нужно адекватно реагировать, планировать, чтобы мы не вернулись назад, в 2014 год», - сказал министр обороны.

В качестве примера он привел проблемы оборудования баз, арсеналов и складов.

Руководитель оборонного ведомства напомнил, что он подчеркивал во время заседания СНБО Украины о необходимости обеспечивать финансирование согласно Закону Украины «О национальной безопасности».

«Там четко впервые определено, что такое сектор безопасности, сектор обороны, и на безопасность и оборону мы выделять не менее 5%. И не менее 3% на сектор обороны. А самое главное, там четко определено, кто входит в сектор безопасности, а кто входит в сектор обороны. Если взять эти данные и посмотреть, какой ресурс получили Вооруженные силы Украины, то он недостаточны. Я хотел бы обратить внимание правительства и парламента, чтобы мы действовали в соответствии с Законом Украины «О национальной безопасности», и чтобы мы рассмотрели возможность увеличения финансового ресурса. При таком финансировании, мы можем реформироваться, но будут большие проблемы с обеспечением армии и обороноспособности страны» - отметил Полторак.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил основные параметры оборонного бюджета страны на 2019 год, на нужды сектора нацбезопасности и обороны будет направлено более 5% ВВП.
ForUm

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