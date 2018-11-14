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В Запорожской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили организованную группировку из действующих и бывших представителей полиции, которая специализировалась на вымогательстве, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в состав группы, которую возглавлял действующий полицейский, входили двое бывших сотрудников одного из районных отделов полиции и еще один сообщник. Злоумышленники создали в социальных сетях сайт «знакомств», где размещали объявления о предоставлении подставными лицами интимных услуг.

После проведения «встречи» полицейские задерживали «клиента» и требовали деньги, угрожая уголовной ответственностью и распространением указанной информации среди родственников. Сумма «откупа» составляла от двух до пяти тысяч долларов США. Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства злоумышленниками четырех тысяч американских долларов от пострадавшего. Правоохранители задержали двух представителей группировки во время получения первой части взятки в размере почти две тысячи долларов США в гривневом эквиваленте. Позже задержали еще двух участников группы.

Решается вопрос об объявлении фигурантам дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности. Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились совместно с прокуратурой.
ForUm

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