Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд 2 протокола об административных правонарушениях по фактам несвоевременного сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии в отношении народного депутата Вячеслава Богуслаева, сообщает пресс-служба НАПК.

По результатам контроля за своевременностью представления сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии Национальное агентство установило, что народный депутат совершил административное правонарушение, связанное с коррупцией, предусмотренное частью второй статьи 172-6 КУоАП.

Так, нардеп несвоевременно сообщил Национальному агентству о существенных изменениях в имущественном состоянии по факту приобретения недвижимого имущества стоимостью 19 млн 485 тыс. грн, а также - движимого имущества стоимостью 4 млн 518 тыс. грн.